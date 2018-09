Frankreich: Geschäftsklima steigt leicht

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Unternehmensstimmung im September etwas verbessert.



Das Geschäftsklima stieg um einen Punkt auf 106 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einer Stagnation auf 105 Punkten gerechnet.

Das Konjunkturbarometer liegt im langfristigen Vergleich auf hohem Niveau. Im vergangenen Dezember hatte es mit 112 Punkten den höchsten Stand seit Ende 2007 erreicht. Seitdem hat es sich etwas abgekühlt./bgf/fba