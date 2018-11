Frankreich: Geschäftsklima stagniert wie erwartet

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich das Geschäftsklima wie erwartet nicht verändert.



Der Indikator für das Geschäftsklima lag im November wie schon im Vormonat bei 104 Punkten, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Dies war von Analysten erwartet worden.

Das Konjunkturbarometer liegt im langfristigen Vergleich weiter auf einem hohen Niveau. Im vergangenen Dezember hatte es noch mit 111 Punkten ein mehrjähriges Hoch erreicht. Seitdem hat es sich tendenziell etwas eingetrübt./jsl/bgf/fba