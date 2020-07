Frankreich: Geschäftsklima hellt sich weiter auf nach Corona-Einbruch

PARIS (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Frankreich hat sich im Juli weiter von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt.



Das Geschäftsklima stieg von 78,4 Punkten auf 84,7 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Bereits im Juni hatte sich die Stimmung verbessert. Allerdings liegt der Indikator immer noch deutlich unter seinem Vorkrisenniveau und unter seinem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.

Die Stimmung in der Industrie hellte sich laut Insee von 77,5 auf 82,3 Punkte auf. Unter den Dienstleistern verbesserte sich die Stimmung noch deutlicher von 78,2 auf 89,4 Punkte. Die aktuelle Umfrage wurde von Ende Juni bis Mitte Juli durchgeführt./bgf/mis