Frankreich: Geschäftsklima hellt sich überraschend weiter auf

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Unternehmensstimmung im Oktober überraschend weiter aufgehellt.



Der Indexwert für das Geschäftsklima erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um zwei Punkte auf 113 Zähler, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mit. Dies ist der zweite Anstieg in Folge. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 110 Punkten gerechnet.

Damit kletterte der Indikator weiter über den Stand, den er vor der Corona-Pandemie hatte. Noch deutlicher wird sein langfristiger Durchschnitt von 100 Punkten übertroffen.

Besonders stark hat sich im Oktober das Geschäftsklima im Bereich Dienstleistungen verbessert. Im verarbeitenden Gewerbe blieb der entsprechende Stimmungsindikator stabil./jkr/jha/