Frankreich: Fillon will trotz Verfahren Kandidat bleiben

PARIS (dts Nachrichtenagentur) - Der französische Präsidentschaftskandidat der Konservativen, François Fillon, will trotz eines Verfahrens gegen ihn wegen des Verdachts der Scheinbeschäftigung seiner Frau weiter für das Präsidentenamt kandidieren. Er sei für den 15. März offiziell vorgeladen worden, teilte Fillon am Mittwoch in Paris mit. Der Präsidentschaftskandidat sprach von "politischem Mord".

Er wies alle Vorwürfe zurück. Fillon wird vorgeworfen, über Scheinbeschäftigung seiner Frau im Verlauf von 15 Jahren fast eine Million Euro ausbezahlt zu haben. Durch die Affäre war der lange als Favorit gehandelte Fillon stark unter Druck geraten und in den Umfragen abgestürzt: Gegenwärtig würde er nicht in die Stichwahl einziehen. Die französische Präsidentschaftswahl wird am 23. April 2017 stattfinden. Die wahrscheinliche Stichwahl ist für den 7. Mai angesetzt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur