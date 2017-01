Frankreich: Arbeitslosigkeit steigt im Dezember - Rückgang im Gesamtjahr

PARIS (dpa-AFX) - Nach drei Rückgängen in Folge ist die Arbeitslosigkeit in Frankreich zum Jahresende 2016 wieder gestiegen.



Im Dezember waren rund 3,47 Millionen Menschen arbeitssuchend gemeldet, das sind 26 100 mehr als im Monat davor. Dies teilte das französische Arbeitsministerium am Dienstag in Paris mit.

Allerdings ging die Arbeitslosenzahl im Gesamtjahr 2016 erstmals seit neun Jahren zurück. Im Februar 2016 hatte die Arbeitslosenzahl noch bei 3,59 Millionen einen Rekordwert erreicht.

Die Arbeitslosigkeit verbleibt aber auf einem hohen Niveau. Nach den jüngsten Vergleichszahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat aus dem Oktober lag die Arbeitslosenquote mit 9,1 Prozent mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland (4,1 Prozent).

Frankreich leidet schon lange unter hoher Arbeitslosigkeit, das Land war schwer von den Folgen der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise getroffen worden. Dem 2012 ins Amt gekommenen Staatschef Francois Hollande war es erst zum Ende seiner Amtszeit gelungen den Negativ-Trend umzukehren./jsl/tos/he