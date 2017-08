Frankreich: Arbeitslosenzahl überraschend gestiegen

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Arbeitslosenzahl im Juli überraschend gestiegen.



Sie sei auf 3,518 Millionen geklettert, teilte das französische Arbeitsministerium am Donnerstag in Paris mit. Im Vergleich zum Vormonat legte die Zahl um 34 900 zu. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang um 17 500 gerechnet. Im Juni war die Arbeitslosenzahl noch um 10 900 gefallen.

Für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist die Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit eine der wichtigsten Aufgaben. Hierzu sollen bald Reformen umgesetzt werden./jsl/bgf/he