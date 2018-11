Franklin Templeton – Franklin Ftse Switzerland: War es das nun?

Weitere Suchergebnisse zu "AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Franklin Templeton - Franklin Ftse Switzerland. Die Aktie schloss den Handel am 16.11.2018 an ihrer Heimatbörse NYSE Arca mit 21,819 USD.

Franklin Templeton - Franklin Ftse Switzerland haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Franklin Templeton - Franklin Ftse Switzerland wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Franklin Templeton - Franklin Ftse Switzerland auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Franklin Templeton - Franklin Ftse Switzerland-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 22,96 USD. Der letzte Schlusskurs (21,819 USD) weicht somit -4,97 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (22,63 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,58 Prozent Abweichung). Die Franklin Templeton - Franklin Ftse Switzerland-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Franklin Templeton - Franklin Ftse Switzerland-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Franklin Templeton - Franklin Ftse Switzerland in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Franklin Templeton - Franklin Ftse Switzerland wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.