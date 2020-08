Altus -Hong Kong: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF":

Der Altus -Hong Kong-Kurs wird am 25.08.2020, 03:45 Uhr an der Heimatbörse Hong Kong mit 0.212 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Altus -Hong Kong auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,42 Prozent und liegt damit 3,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,17). Die Altus -Hong Kong-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Altus -Hong Kong mit einer Rendite von -25,73 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,64 Prozent. Auch hier liegt Altus -Hong Kong mit 10,09 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Altus -Hong Kong. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

