Franklin Templeton – Franklin Ftse Canada: Ist das noch normal?

An der Heimatbörse Xetra NYSE Arca notiert Franklin Templeton - Franklin Ftse Canada per 15.11.2018 bei 23,24 USD.

Die Aussichten für Franklin Templeton - Franklin Ftse Canada haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Franklin Templeton - Franklin Ftse Canada in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Franklin Templeton - Franklin Ftse Canada wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Franklin Templeton - Franklin Ftse Canada auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Franklin Templeton - Franklin Ftse Canada sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Sell" angemessen bewertet.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Franklin Templeton - Franklin Ftse Canada-Aktie beträgt dieser aktuell 24,5 USD. Der letzte Schlusskurs (23,24 USD) liegt damit deutlich darunter (-5,14 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Franklin Templeton - Franklin Ftse Canada somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (24,17 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,85 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Franklin Templeton - Franklin Ftse Canada-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Franklin Templeton - Franklin Ftse Canada auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.