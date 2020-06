Franklin Templeton ETF Trust – Franklin FTSE France ETF: Dies ist jetzt besonders wichtig

Am 25.06.2020, Uhr notiert die Aktie Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE France ETF mit dem Kurs von 22.161 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE France ETF auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE France ETF lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE France ETF in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE France ETF-Aktie beträgt dieser aktuell 23,65 USD. Der letzte Schlusskurs (22.161 USD) liegt damit deutlich darunter (-6,3 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE France ETF somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (20,8 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,54 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE France ETF-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. In Summe wird Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE France ETF auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE France ETF im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE France ETF. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".