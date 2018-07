Franklin Network: Aktienanalyse vom 20.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Franklin Network, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 19.07.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 36,55 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Franklin Network auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Franklin Network erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,84 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Banking"-Branche sind im Durchschnitt um 14,2 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -23,04 Prozent im Branchenvergleich für Franklin Network bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,54 Prozent im letzten Jahr. Franklin Network lag 21,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Franklin Network-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Franklin Network vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 38,33 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 4,88 Prozent erzielen, da sie derzeit 36,55 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Franklin Network-RSI ist mit einer Ausprägung von 76,81 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 59, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".