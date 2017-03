Franklin-Methode und Yoga / So macht Yoga noch mehr Spaß! (FOTO)

Bern (ots) -Manche Menschen praktizieren Yoga, obwohl sie sich in denPositionen (Asanas) unbequem fühlen. Das geht auch anders: SeitJahren lehrt PhDcand Physiotherapie Helene Moser ihre Klientenmentale Schlüssel für die Beweglichkeit, die jeden Moment derYoga-Praxis mit tieferer innerer Freude füllen. Helene Moser ist seit2004 Präsidentin des Vereins für Franklin-Methode® Schweiz undFranklin-Methode® Expertin. Sie unterrichtet in Deutschland, inÖsterreich und in der Schweiz.Schließlich ist die Franklin-Methode® mit ihren zahlreichenImaginationen im Yoga ein Lieferant für beweglich machendeGedankenbilder und ein Ansatz, etwas über die Arbeitsweisen desKörpers zu erfahren. "Wir alle haben die natürliche Fähigkeit zuimaginieren, unabhängig von der sportlichen Leistungsfähigkeit undvom Alter", sagt die Franklin-Methode® Expertin. Wenn wir gefragtwerden, was wir gefrühstückt haben, steigen sofort Müsli, frischesObst, Joghurt und Kaffee vor unserem geistigen Auge auf und wirschildern es unserem Gegenüber. Würde man uns verbieten, zuimaginieren, wir könnten nicht sagen, was wir assen und tranken. DasBild des Frühstücks ist statisch. Verbinden wir dagegenGedankenbilder und Bewegungsabläufe mit einer bestimmtenKörperhaltung sprechen wir von dynamischer Imagination.Längst ist die Anwendung der Franklin-Methode® im Yoga sehrvielfältig. "Beim VFMS beobachten wir, dass sich in Deutschland, inÖsterreich und in der Schweiz zunehmend Yoga-Lehrer auch als dipl.Bewegungspädagogen der Franklin-Methode® zertifizieren." Ein schönesBild aus der Franklin-Methode ®, dass zur Rückbeuge im Yoga passtist, der Verdauungstrakt verlängert sich vom Mund zum After. Oder mansieht den Oberkörper als ein weiches Tuch, das während der Vorbeugevom Becken nach unten in Richtung Füße fällt.Die Imaginationen der Franklin-Methode®, deren Geschichte vor rund25 Jahren in den USA begann, wurden 2012 in den Heiland Studien (USA)untersucht und ihre Wirksamkeit ist bewiesen. "Dass ein Bild auf denKörper wirkt, merkt man zum Beispiel am tieferen Atem oder daran,dass man während einer Asana die Endstellung leichter einnehmen undlänger halten kann." Dass sich echter Trainings-Erfolg einstellt,kann einige Tage geduldigen praktischen Übens brauchen, es kann aberauch sein, dass man sich beweglich fühlt, sobald man seinFranklin-Methode® Kopfkino anschaltet.FazitMit Hilfe der Franklin-Methode® lässt sich Yoga mit mehrLeichtigkeit ausführen, auch die persönliche Leistung steigt, wasstolz macht und motiviert.Um die Franklin-Methode zu unterrichten, bedarf es einer Ausbilungzum Lehrer Level 1-3. Wer die Franklin-Methode® kennen lernen oderunterrichten möchte, der findet auf der Homepage des Instituts fürFranklin-Methode® oder beim Schweizer Verein für Franklin-Methode®eine Therapeutenliste sowie es gibt die Möglichkeit, sich fürOnlinekurse und Ausbildungen der Franklin-Methode® zu registrieren.Über den Verein für Franklin-Methode® Schweiz (VFMS)Der VFMS sitzt in Bern (Schweiz). Im VFMS sind Personen vereintdie die Franklin-Methode® anwenden. In der Ausbildung oder bereitsfest verwurzelt in der Berufswelt wird das Gedankengut von EricFranklin in die Welt hinaus getragen. Leitmotiv ist, Menschen zumotivieren ihr Bewegungsverhalten zu hinterfragen. Anvisiertes Ziel,zu Gunsten neu entdeckter Bewegungsvarianten ein ökologischesGleichgewicht in das Bewegungssystem des Einzelnen zu bringen.Informationen und Pressekontakt:VFMSHelene Moser3000 BernTel. +41 31 381 50 00Mobil +41 78 775 21 18http://www.vfms.chMail info@vfms.choderhttp://www.franklin-methode.chinfo@franklin-methode.chOriginal-Content von: VFMS Schweiz, übermittelt durch news aktuell