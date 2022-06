Franklin Covey Aktie: Ist das wirklich wahr?

Am 10.06.2022, 11:32 Uhr notiert die Aktie Franklin Covey an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 37.95 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Forschungs- und Beratungsdienste".

Wie Franklin Covey derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Franklin Covey liegt bei einem Wert von 25,72. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (KGV von 43,68) unter dem Durschschnitt (ca. 41 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Franklin Covey damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Franklin Covey führt bei einem Niveau von 55,23 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 55,91 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Franklin Covey. Es gab insgesamt vier positive und zehn negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Franklin Covey daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Franklin Covey von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.