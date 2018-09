Frankia zieht positive Bilanz nach Caravan Salon 2018 / Erfolgreicher Saisonstart, zufriedene Besucher, Top-Neuheiten (FOTO)

Marktschorgast (ots) -Der Caravan Salon Düsseldorf 2018 hat alle Erwartungen von FRANKIAübertroffen. Seit zwei Jahren modernisiert der Wohnmobilhersteller imPremiumsegment konsequent jede einzelne Modellreihe und stärkt dieMarke im Premiumsegment immer weiter. "Unser Einsatz hat sich gelohntund spiegelt sich im großen Erfolg auf dem Caravan Salon wider. Dasbelegen die zahlreichen Entscheidungen der Kunden für unsere FRANKIAWohnmobile und das positive Feedback, das auch unsere Handelspartnerim Laufe der Messe erfahren haben. Besonders beeindruckt waren wirvon der großen Zahl an Besuchern, die gezielt zu uns kamen. Vielehaben sich auf die Verkaufsgespräche noch besser vorbereitet als 2017- die Messebesucher wussten, was sie suchen und haben es bei unsgefunden. Nun gehen wir offensiv und optimistisch in dieWohnmobilsaison 2019", so Konstantin Döhler, Director Sales andMarketing der FRANKIA-GP GmbH.FRANKIA Wohnmobil-Neuheiten stoßen auf große ResonanzBesonders hohes Interesse zeigten die Besucher an den FRANKIAPLUS-Modellen mit Rundsitzgruppe.Auch die die Top-Modelle derSpitzenklasse FRANKIA PLATIN und FRANKIA TITAN für absolute Autarkiewaren dieses Jahr wieder ungebrochen attraktiv. Darüber hinaus wirddas neue Sprinter-Chassis von Mercedes-Benz mit traktionsstarkemHeckantrieb und 5,5 Tonnen ab dem Modelljahr 2019 die Basis für alleModelle der FRANKIA M-Line sein. Dazu gehört auch die kompletteNeuentwicklung auf dem Sprinter-Chassis von Mercedes-Benz: der neueteilintegrierte T 7400 von FRANKIA. Das Motto der FutureBox lautete "ErfahreZukunft": Besucher konnten beispielsweise die im Fahrzeug verbautenMaterialien sehen und fühlen. Mit einer VR-Brille hatten sie zudemdie Möglichkeit, eine 360°-Animation des Fahrzeugkonzepts zu erlebenund einen virtuellen Rundgang zu machen. Beim Gesamtkonzept spieltfür den Wohnmobil-Hersteller im Premiumsegment Nachhaltigkeit,Natürlichkeit und Hochwertigkeit eine große Rolle. Das Designkonzeptentwickelte das Entwicklungsteam von FRANKIA mit Teamleiter MarcoSteinlein gemeinsam mit der Designagentur GMK aus Bayreuth. ImInnenraum werden Materialien eingesetzt, die bei Kastenwägen dieserKategorie so noch nie verwendet wurden. Darüber hinaus wird FRANKIAim neuen Kastenwagen Top-Innovationen auf kleinstem Raum realisieren- darunter bewährte Lösungen sowie völlig neue smarte Details.Erfahre FRANKIA auf Mercedes-Benz - der Stern in einer neuenDimensionSeit über 45 Jahren baut FRANKIA Wohnmobile auf Mercedes-BenzChassis und verbindet so das Beste aus zwei Welten mit jeder MengeKnow-how. Ab dem Modelljahr 2019 werden alle Modelle der FRANKIAM-Line und des FRANKIA PLATIN auf dem Sprinter-Chassis vonMercedes-Benz gebaut. Mit traktionsstarkem Heckantrieb, bis zu 190 PSim 3,0-l-6-Zylinder-Diesel mit AdBlue kommen Reisemobilisten schnellund zuverlässig an ihr Ziel. Auch das Cockpit wurde revolutioniert:Hightech im Fahrerhaus macht Reisen so komfortabel wie noch nie - mitdem neuen Multimediasystem MBUX, Automatik-Wählhebel direkt amLenkrad sowie Assistenzsystemen der neusten Generation.NEU: Teilintegrierter 5,5-Tonner auf Mercedes-Benz FRANKIA M-LineT 7400Mit dem FRANKIA T 7400 gibt es jetzt eine einzigartigeModellneuheit aus dem Hause des Premiumherstellers: einenTeilintegrierten 5,5-Tonner auf dem neuen Sprinter-Chassis vonMercedes-Benz mit traktionsstarkem Heckantrieb. Das komplett neuentwickelte FRANKIA Wohnmobil besticht durch noch mehr Stauraum, einesportliche Optik, eine durchgängige Stehhöhe von 2,03 m bis insFahrerhaus und jede Menge Hightech im Cockpit. Die FRANKIAModellneuheit gibt es in zwei verfügbaren Grundrissen: T 7400 GD undT 7400 QD.NEU: Der beliebte FRANKIA M-Line I 7400 jetzt auch als GD und QDGrundrissAuch im Modelljahr 2019 geht FRANKIA wieder auf die Wünsche derKunden ein und bringt den beliebten I 7400 PLUS jetzt auch als GDGrundriss mit getrennten Betten und als QD Grundriss mit Queensbett.Gigantische Modellneuheit 2019: FRANKIA F-Line I 890 GDGroß(artig) leben und reisen auf fast 9 m Länge: mit dem neuenTopmodell der F-Line I 890 GD von FRANKIA auf Fiat Ducato mitserienmäßigen 5,5 t Gesamtgewicht, bis zu 177 PS und2,3-l-Euro-6-Motor. Bei 2,03 m Innenraumhöhe und XXL-Betten mit 2,10m Länge bekommt der Begriff "Raum" im Wohnmobil eine völlig neueBedeutung. Die 2,10 m langen Betten stellen einen Rekordwert unterden Serienmobilen auf. Dank der riesigen FRANKIA MaxiFlex-Küche mit1,60 m Länge, drei Kochfeldern, integriertem CoffeeCorner sowie demgroßzügigen Raumbad mit großer Bewegungsfreiheit fühlen sichWohnmobilisten auch auf Reisen wie Zuhause. Das neue Top-Modell derFRANKIA F-Line bietet zudem optional bis zu 5 Gurtsitzplätze und biszu 6 Schlafplätze. Darüber hinaus bietet der FRANKIA I 890 GD jedeMenge Stauraum in der Heckgarage mit 1,24 m Höhe und im größtendurchgängigen Doppelboden von FRANKIA mit 35 cm Höhe.Mehr Freiraum für Zwei: Der neue FRANKIA F-Line I 680 SGDer FRANKIA I 680 SG überzeugt mit kompakter Länge (knapp 7 m) undgroßartigem Raumgefühl durch viel Freifläche. Die Längssitzgruppesorgt für noch mehr Raumfreiheit. Selbst das elektrische Hubbett kanntagsüber ganz einfach eingefahren werden. Auch für jede MengeStauraum hat FRANKIA gesorgt: In der größten FRANKIA Garage mit 1,24m Höhe finden zwei E-Bikes Platz und im riesigen FRANKIA Doppelbodenmit 35 cm Höhe können Wohnmobilisten alles verstauen, was sie fürihre Traumreise brauchen. Durch den Schrankausbau im Heck stehtmaximaler Stauraum zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil: DerKleiderschrank ist vom Innenraum und vom Bad aus zugänglich.NEU: FRANKIA Thermo Guard Plus in SerieDer von FRANKIA entwickelte holzfreie Wand- und Bodenaufbau ThermoGuard Plus ist ab sofort serienmäßig in allen Fahrzeugen verbaut -mit sieben Jahren Dichtigkeitsgarantie. Optional ist dieser auf 11Jahre verlängerbar - im FRANKIA PLATIN und FRANKIA TITAN ist dieDichtigkeitsgarantie von 11 Jahren bereits serienmäßig enthalten.Thermo Guard Plus ist extrem stabil und bietet Kunden einausgezeichnetes Raumklima sowie eine ideale thermische Isolierung.Dies wird durch den neuen, optisch ansprechenden Wandinnenbelag nochunterstützt. Da durch den innovativen Wand- und Bodenaufbau dieInnenraumakustik optimiert wird, dient er als idealer Schall- undGeräuschschutz. In Kombination mit der GFK-Außenhaut sindWohnmobilisten auch gegen Wind und Wetter bestens gerüstet.Typisch FRANKIA - neue, besonders smarte LösungenDamit Wohnmobilisten besondere Augenblicke entspannt erleben,arbeiten die Entwickler von FRANKIA ständig an neuen Konzepten undcleveren Details. Auch im Modelljahr 2019 stecken zahlreiche Lösungenund neue Ideen, die den Urlaub mit einem FRANKIA Wohnmobil nochkomfortabler machen. Dazu gehört zum Beispiel die neue durchgehendeInnenraumhöhe von 2,03 Metern, die in allen FRANKIA M-Line Modellen,FRANKIA PLATIN, FRANKIA TITAN und in fast allen FRANKIA F-LineModellen für maximalen Wohnkomfort sorgen. Auch in Sachen Fahr- undSitzkomfort denkt FRANKIA 2019 noch weiter. Denn ab sofort sind diePilotensitze in allen Integrierten von FRANKIA sowie in derteilintegrierten FRANKIA M-Line um 180° drehbar und somit auch alsRelaxsessel im Wohnraum nutzbar. Mehr Freunde, mehr Familie, mehrSpaß - das gilt jetzt vor allem für alle PLUS Modelle. Denn in denFRANKIA Rundsitzgruppen finden Wohnmobilisten in Zukunft zusätzliche,leicht umzubauende Gurtsitzplätze. Auch die beliebte FRANKIAZentralversorgung erhielt ein Update: Den Elektroanschluss mitEinziehautomatik gibt es jetzt auch in allen Modellen der FrankiaF-Line und im FRANKIA TITAN. Darüber hinaus hat FRANKIA auch dasAußendesign der integrierten F-Line optimiert: sportiver Look,schlanke Frontmaske. Jetzt neu in der FRANKIA M-Line: der durchgängigstufenlose FRANKIA Doppelboden.Über die FRANKIA-GP GmbHBereits seit 1960 und damit seit mehr als 55 Jahren setzt derWohnmobilhersteller im Premiumsegment mit Sitz in Marktschorgast - imHerzen Oberfrankens - Maßstäbe in der Branche. Lifestyle, Innovationund ausgezeichnete Qualität "Made in Germany" sind fester Bestandteilder täglichen Arbeit. Jedes FRANKIA Wohnmobil ist etwas Besonderes.530 Fahrzeuge verlassen jährlich das FRANKIA Werk. Ob Konstruktion,Fertigung oder Qualitätssicherung - die 200 Mitarbeiter arbeiten mitHerz und absoluter Präzision an jedem FRANKIA Wohnmobil. DieFRANKIA-GP GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz vonrd. 50 Millionen Euro. Kernkompetenz des Wohnmobilherstellers imPremiumsegment ist die stetige Weiterentwicklung individuellerLösungen - immer den Wünschen und Bedürfnissen der Kundenentsprechend. Zudem baut FRANKIA seit 1995 als einer der erstenHersteller auf Doppelboden.www.frankia.comEntdecken Sie hier alle Wohnmobile von FRANKIA im kostenlosenKatalog! http://ots.de/chEJLPPressekontakt:Konstantin Döhler | Frankia-GP GmbH | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738 0 | E-Mail: info@frankia.de| www.frankia.comKatrin Teichmann | GMK GmbH & Co. 