Frankfurter Volksbank treibt Filialkooperation voran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Frankfurter Volksbank will ihre bundesweit beachtete Filialkooperation mit der Taunus Sparkasse noch in diesem Jahr zu voller Geltung bringen.



"Bereits bis Ende 2020 - ein ganzes Jahr früher als ursprünglich angekündigt - werden wir alle 26 gemeinsam mit der Taunus Sparkasse betriebenen Finanzpunkte eröffnen", bekräftigte die Vorstandsvorsitzende der zweitgrößten deutschen Volksbank, Eva Wunsch-Weber, am Mittwoch.

Die Partner hatten kurz vor Weihnachten ihre erste neue Gemeinschaftsfiliale eröffnet. An Standorten mit Personal teilen sie sich die Öffnungszeiten, zudem werden SB-Stellen gemeinsam betrieben. Von März bis Dezember sollen noch 15 "Finanzpunkte" mit Beratung und 4 SB-Stellen im Hochtaunus- und Main-Taunus-Kreis entstehen.

Eine Zusammenarbeit von Geldhäusern aus unterschiedlichen Lagern in so großem Stil ist ein Novum. Die Institute wollen auf diese Weise Kosten senken sowie in einer Zeit, in der immer mehr Bankgeschäfte digital erledigt werden, eine Präsenz in der Fläche aufrechterhalten./ben/DP/fba