Frankfurter Rundschau: Die zwei Gesichter Amerikas

Selten zuvor konnte man die zwei Gesichter derUSA so deutlich erkennen wie bei der letzten großen Rede vonUS-Präsident Barack Obama und dem Verhalten seines Nachfolgers DonaldTrump. Hier der erste schwarze amerikanische Regierungschef, derseine Abschiedsrede nicht ausschließlich dazu nutzte, seine eigenenErfolge zu feiern, sondern ein flammendes Plädoyer für die Demokratiehielt. Der die hehren Werte von Freiheit beschwor so wie es Vorgängerwie John F. Kennedy bereits taten und damit alle ansprach, die ineiner weltoffenen Gesellschaft leben wollen, in der jeder seinenPlatz hat, unabhängig von Religion, Hautfarbe oder Geschlecht. Dortder Multimilliardär, der mit allem, was er sagt, ausschließlich dieeigenen Ziele und die seiner Anhänger verfolgt - auch auf Kostenanderer.