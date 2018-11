Frankfurter Rundschau: Ein weiteres Klimaziel

Frankfurt (ots) - Die EU soll bis 2050 klimaneutral werden. DieMitgliedstaaten sollen dann nur so viel Treibhausgas ausstoßen, wievon der Natur wieder aufgenommen werden kann. Die EU-Kommission hatsich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. An ambitionierten Zielen in derKlimapolitik mangelt es nicht. An Taten zu ihrer Umsetzung dagegenschon. Neue Technologien sind jetzt gefragt. Mit ihrer Ansage willdie EU-Kommission Investoren Mut zum Umsteuern machen. Doch dafürmüssen die EU-Staaten glaubwürdig sein. Nicht erst 2050, sondernjetzt. Stattdessen aber verfehlt ein Großteil von ihnen - darunterDeutschland - die Klimaziele für 2020. Es ist wie so oft in derKlimapolitik: Nichtstun im Jetzt soll durch umso energischeresHandeln in ferner Zukunft ausgeglichen werden. Diese Rechnung mag dasGewissen entlasten. Nur aufgehen kann sie nicht.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell