Frankfurter Rundschau relauncht Webauftritt / Künftig aufzufinden auf fr.de (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die Frankfurter Rundschau präsentiert ihren Leserinnen und Lesernab dem 21. Februar ein überarbeitetes und modern gestaltetesNewsportal, das auch den Anforderungen der mobilen Nutzung gerechtwird. Die erste sichtbare Änderung zeigt sich schon an der URL:Künftig findet sich der Webauftritt der Frankfurter Rundschau aufwww.fr.de und nicht mehr, wie bisher, auf www.fr-online.de.Das Layout der Desktopseite unterscheidet zwei Arten von Texten:jene, die aktuell und schnell die letzten Nachrichten bringen. Undjene, die Autorinnen und Autoren der FR in Frankfurt und Berlingenauso wie unsere Korrespondenten in aller Welt formulieren. "DasRundschau-Grün und die Serifenschriften in der Präsentation derFR-eigenen Texte machen deutlich: Hier präsentiert sich eine Zeitungim Internet - hinter der Journalistinnen und Journalisten stehen mitihrer Sachkenntnis und jener Haltung, die die Frankfurter Rundschauseit Jahrzehnten prägt", sagt Michael Bayer, Mitglied derChefredaktion und Ressortleiter Digital."Die Leserinnen und Leser sollen die Marke "FR" und die Menschendahinter als linksliberal, kritisch, streitbar und engagiert für einegerechte Welt erleben", so Monika Gillner, Produktmanagerin Digital.Texte wie Meinungsstücke, Hintergründe, Analysen undSchwerpunkt-Themen unser Autorinnen und Autoren bilden daher dasHerzstück der neuen Website - und unterscheiden sie deutlich vonanderen Nachrichtenportalen.Großformatige Bilder in brillanter Qualität sowie ein luftigesLayout mit viel Weißbereich lassen die Website modern und aufgeräumtwirken. In Kopfbildern werden die Autoren hinter den Texten gezeigtund in einer eigenen Rubrik ausführlich vorgestellt. Inhaltlich wirdder FR-Webauftritt weiterhin die Bedürfnisse der Leserschaft nachregionalen und nationalen Informationen bedienen.Die Werbemotive rund um den FR Website-Relaunch spielen mit derneuen URL und zeigen auf plakativen Hintergründen Headlines, die denFR-Markenkern betonen: VorFReu.DE, FReiDEnker, FReihanDEl,FReuDEnschrei und FRieDEnspreis. Der Relaunch wird zunächst überOwned Media beworben. Ab dem 6. März startet die Kampagne auch mitPaid Media über Online und Social Media Marketing.Pressekontakt:Susan Muchi.A. der Frankfurter Rundschau GmbHMarketing und KommunikationTel (069) 75 01-4478susan.much@fs-medien.deMichael BayerFrankfurter Rundschau GmbHChefredaktion, Ressortleitung Digital069/2199-3783m.bayer@fr.de