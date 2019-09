Frankfurter Rundschau: Zu klein gedacht

Frankfurt (ots) - Da hat die Bundeskanzlerin ein wahres Wortgesprochen: "Wenn wir den Klimaschutz vorantreiben, wird das Geldkosten", hat Angela Merkel am Mittwoch im Bundestag gesagt. Aber:"Wenn wir ihn ignorieren, wird es uns mehr kosten." Ein Satz, mit demsie glatt bei "Fridays for Future" auftreten könnte. Noch sichererwäre ihr dort allerdings der Applaus, wenn die Haushaltspolitik derBundesregierung zu ihren Einsichten passen würde. Das tut sie leidernicht. Der Etat, über den das Parlament in diesen Tagen debattiert,ist alles andere als der in Zahlen gegossene Aufbruch, den das Landnicht nur beim Klimaschutz bräuchte. Das liegt auch, aber nicht nuran der "schwarzen Null". Es liegt vor allem auch daran, dass demHandeln der großen Koalition eine klare, gemeinsame Vision vom Umbauder Gesellschaft und der Wirtschaft fehlt. Wie das Land aussehensoll, das gut gerüstet in eine ökologisch und digital geprägteZukunft geht, lässt sich weder dem Etat selbst noch der Debattedarüber entnehmen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell