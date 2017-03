Frankfurter Rundschau: Die dumme Scheidung

Frankfurt (ots) - Der 29. März 2017 wird als schwarzer Tag fürEuropa, vor allem aber für Großbritannien in die Geschichte eingehen.In London, Birmingham und Glasgow werden die Kinder in den kommendenJahrhunderten in den Schulbüchern voller Entsetzen darüber lesen, wasihre Vorfahren damals angerichtet haben. Der Brexit ist ein Schlagfür die Europäische Union und eine Katastrophe für das VereinigteKönigreich. Ohne die Briten wird die EU in einer ohnehin wackligenWelt voller Unsicherheit und Unruhe nicht nur langweiliger undweniger bunt, sondern auch politisch wie wirtschaftlich schwächer.Das ist aber nichts im Vergleich zu dem, was die Briten erwartet.Abgetrennt vom Kontinent, werden sie merken, was Europa wert ist. Siewerden schmerzlich vermissen, was sie stets verachteten. Dies ist dasGute an der traurigen Scheidung: Der Brexit demonstriert allenEuropaskeptikern, welch schlechte Alternative die Trennung und einAlleingang darstellen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell