Frankfurter Rundschau: Der doppelte Donald

Frankfurt (ots) - Schraubt man die Erwartungen weit genugherunter, können Selbstverständlichkeiten zu einer positivenNachricht werden. Seit Donald Trumps Rede an die Nation ist klar: DieUSA haben einen Präsidenten, der seine Agenda über 60 Minutenhalbwegs begründet vortragen und damit die US-Amerikaner erreichenkann. In den verstörenden ersten 40 Amtstagen des Selbstdarstellerswar das nicht immer klar. Viele sind erleichtert und geneigt, ihremRegierungschef eine zweite Chance zu geben. Für Trump ist das einEtappensieg, der die gefährliche Erosion seines Ansehens in dereigenen Partei aufhalten könnte. Die beunruhigende Nachricht aberist: Der Präsident mag seinen Stil und seinen Ton verändert haben. ImKern bleibt er unberechenbar. Mal will er alle illegalen Migrantenausweisen, mal sollen sie einen Aufenthaltsstatus erhalten. Mal nennter Obamas Gesundheitsreform ein Desaster, dann verspricht er quasieine Neuauflage.