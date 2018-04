Frankfurter Rundschau: Der chinesische Weg

Frankfurt (ots) - Das Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae Inhat so konkrete Ergebnisse gebracht, dass sich die Pessimisten unterden Beobachtern die Augen reiben. Ein konkretes Versprechen zuratomaren Abrüstung, vorgetragen vor der Weltpresse, war nur derAnfang. Der echte Knaller war der Entschluss, einen Friedensvertragzu verhandeln. Auch die Nennung von Langfristzielen wie einerWiedervereinigung und der gemeinsamen Schaffung von Wohlstand warbemerkenswert. Das alles ist neu. Beobachter verweisen zwar darauf,dass es seit Anfang der 90er Jahre drei Runden der Annäherung mitwohlklingenden Absichtserklärungen gab, nach denen Nordkorea immerwieder in alte Muster zurückgefallen ist. Doch Kims Vater Kim Jong Ilwäre nie so weit gegangen, wirklich den Status quo anzutasten. Erwollte sich alle Möglichkeiten offenhalten. Sein Sohn geht nunVerpflichtungen ein, die viel schwerer wieder zurückzunehmen sind,ohne das Gesicht zu verlieren.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell