Frankfurter Rundschau: Zynische Antwort

Frankfurt (ots) - Selten war ein EU-Gipfel den Opfern so nah.Malta, wo sich die Regierungschefs am Freitag trafen, liegt imMittelmeer, gerade zwischen Libyen und Italien. Man muss dieTausende, die auf dieser Route bei der Flucht nach Europa ertrunkensind, dort fast körperlich spüren. Aber geholfen hat das leidernicht. Europa hat für die Flüchtenden nur eine zynische Alternativezur gefährlichen Reise per Boot: Wenn sie nicht zurückgehen wollen,sollen sie im libyschen Chaos bleiben. Das ist der Kern desZehn-Punkte-Plans, der jetzt in Malta beschlossen wurde. Natürlichenthält die Gipfel-Erklärung wie immer ein paar lyrische Elemente,die wohl von ferne an die humanitären Werte Europas erinnern sollenaber entscheidend ist, dass Libyen ein faktisch gescheiterter Staatist; dass deutsche Diplomaten von "KZ-ähnlichen Verhältnissen" dortsprechen - egal. Mitten in diesem Chaos sollen die Geflüchteten darangehindert werden, ins reiche Europa aufzubrechen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell