Frankfurter Rundschau: Zeit für einen Wechsel

Frankfurt (ots) - Schäfer-Gümbel hat es geschafft, seinenRücktritt selbst in die Hand zu nehmen, bevor es zu spät dafür ist.Der Zeitpunkt kommt für die hessische SPD nicht schlecht. Sie hatmehrere Jahre Zeit, sich aufzustellen und neue Gesichter bekannt zumachen, wenn die nächste Landtagswahl regulär 2023 stattfindet.Zugleich besitzt sie ein bisschen Vorsprung auf die Union. DenChristdemokraten steht ein solcher Prozess ebenfalls in dieserWahlperiode bevor. Denn Volker Bouffier dürfte in fünf Jahren nichtnoch einmal an den Start gehen. Für Talente in der SPD istSchäfer-Gümbels Rückzug eine Gelegenheit, stärker in den Vordergrundzu drängen, eigene Themen zu setzen und vielleicht auch neueBündnispartner in der Gesellschaft zu finden. Vieles spricht dafür,gründlich durchzulüften und die Parteispitze weitgehend zu erneuern.Es riecht nach Erneuerung in der hessischen Politik. Die Kartenwerden neu gemischt.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell