Frankfurter Rundschau: Die Zeit drängt

Frankfurt (ots) - Die meisten Verantwortlichen wissenmittlerweile, wie wichtig es ist, die Zahl der Betreuungsangebote fürkleine Kinder auszubauen. Jenseits von Sonntagsreden verdrängen sieaber, dass Quantität allein noch nicht ausreicht. Es gehtentscheidend um Qualität: also auch darum, was Kinder aus der Zeit inden Einrichtungen mitnehmen. Benötigt werden dafür mehr Geld undPersonal. Aber das ist erst der Anfang. Darüber hinaus müssendringend Fragen beantwortet werden: Wie müssen Erzieher künftigausgebildet sein - und wie sieht eine faire Bezahlung für sie aus?Welche anderen Berufsgruppen werden noch für die frühkindlicheBildung benötigt? Sollte der Lehrer von der Grundschule vielleichtstundenweise vorbeischauen? Veränderungen in diesem Bereich erfordernallein schon wegen langer Ausbildungszeiten oft Jahre. Es ist alsofalsch zu glauben, Fragen der Qualität könnten warten, solange es umden Ausbau der Kapazitäten geht. Die Zeit drängt.