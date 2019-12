Frankfurter Rundschau: Die Zeit drängt

Frankfurt (ots) - Ein UN-Generalsekretär muss versuchen, mit Worten zuüberzeugen. Und António Guterres wählte drastische, "Wenn wir nicht schnellunseren Lebensstil ändern, gefährden wir das Leben an sich", sagte er zumAuftakt des UN-Klimagipfels in Madrid. Vor allem die Industrieländer, die dieAtmosphäre seit über 100 Jahren mit gigantischen Mengen CO2 aufheizen, stündenin der Pflicht, die Emissionen schnell zu senken. Das war, unter anderem, aufEuropa gemünzt. Hier wurde bekanntermaßen die industrielle Revolution erfunden.Mit Spannung erwartete man denn auch den Auftritt der neuenKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die den Klimaschutz als eine derHauptaufgaben ihrer Amtszeit definiert hat. Und kommt alles das, was sieankündigte, kann man hoffen, dass die EU zu ihrer früheren Rolle als Antreiberindes Klima-Prozesses zurückfindet. Sie versprach zum Beispiel einen "New GreenDeal", der schon nächste Woche vorgestellt werden soll - mit Investitionen inBillionenhöhe.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4456761OTS: Frankfurter RundschauOriginal-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell