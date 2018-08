Frankfurter Rundschau: Wenn Politik versagt

Frankfurt (ots) - In Chemnitz konnten Rechtsradikale Polizistenangreifen und Ausländer sowie Andersdenkende jagen - zwei Tage lang.Was am ersten Abend mit der Überraschung über den spontanen Mob zuentschuldigen sein mag, lässt sich nun nur noch mit Ignoranz oderUnfähigkeit erklären. Es war die Pflicht des LandesinnenministersRoland Wöller (CDU) alle Hebel in Bewegung zu setzen und notfalls mitVerstärkung aus anderen Bundesländern eine Wiederholung zuverhindern. Wenn nun am Dienstag eine erneute Eskalation riskiertwurde, zeigt sich allein daran das Ausmaß des Versagens. Und vonHorst Seehofer (CSU), dem Bundesminister für Innere Sicherheit undselbsterklärten Ritter des Rechts, hätte man sich mehr erwartet, alszwei Tage nach dem Krawall und allein wegen der wachsenden Kritik anseinem Schweigen schriftlich eine dürre Erklärung abzugeben, in derder Bundesinnenminister viel zu spät polizeiliche Hilfe anbietet.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell