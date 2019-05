Frankfurter Rundschau: Wehret den Anfängen (korrigierte Version)

Frankfurt (ots) - In Deutschland gibt es offiziell 12 700gewaltbereite Rechtsextremisten und die Grenzen zum Rechtsterrorismussind fließend. Die zentrale Herausforderung der Sicherheitsbehördenbesteht in der Identifizierung dessen, was heute als rechtsextrem zugelten hat. Wenn ein wachsender Teil der bisherigen politischen Mittedie Affekte von Rechtsextremisten teilt - allen voran die Wahrnehmungvon Migration als "Mutter aller Probleme" -, dann fällt es dieserMitte naturgemäß schwer, die Abgrenzung nach Rechtsaußen vorzunehmen.Dabei beginnt Rechtsextremismus nicht erst bei militantenUmsturzfantasien, sondern schon bei Verschwörungstheorien wie dereines angeblich geplanten "Bevölkerungsaustausches" von Deutschengegen Ausländer. Die Sicherheitsbehörden, die ein Teil der Mittesind, müssen also Rechtsextremisten entschlossen bekämpfen. Siemüssen aber auch auf sich selbst schauen und auf eigene blindeFlecken. Dazu bedarf es entschlossener politischer Führung. Noch istZeit zu handeln.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell