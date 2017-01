Frankfurter Rundschau: Was will Schulz?

Frankfurt (ots) - Ist Martin Schulz der Mann, der den Rat desNochvorsitzenden befolgen wird? Steht er für den Versuch, diedeutsche Sozialdemokratie doch wieder zu einer Partei zu machen, dieMerkel entschieden herausfordert und sich nicht insgeheim daraufvorbereitet, ihr doch wieder als Juniorpartnerin zu dienen? Was diePerson Schulz betrifft ist an seiner Qualifikation als Wahlkämpferund Herausforderer kaum zu zweifeln. So etwas zählt in der Zeit derpersonalisierten Politik, und geringzuschätzen ist es deshalb sichernicht. Aber wofür steht der lustige Mann aus Würselen? Wenn mehr zurWahl stehen soll als die prinzipielle Fortsetzung des Merkelismus mitneuem, beliebtem Gesicht; wenn die Absage vieler Menschen ansgroßkoalitionäre "Weiter so" tatsächlich in der SPD ihren Ausdruckfinden soll - dann müssen schon auch ein paar Inhalte her. Und es istschon erstaunlich, wie wenig davon Martin Schulz während seinespolitischen Aufstiegs preisgegeben hat.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell