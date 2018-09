Frankfurter Rundschau: Was fehlt noch?

Frankfurt (ots) - Man fragt sich, was für eine Entlassung nochnötig ist, wenn es nicht reicht, dass Deutschlands obersterVerfassungsschützer die AfD bevorzugt informiert, sie aber nichtbeobachten lassen will, dass er den Bundestag über einen V-Mann imUmfeld des Berlin-Attentäters Amri belogen hat und nach denChemnitz-Ausschreitungen seine Meinung als fachliche Einschätzungkostümierte, weil ihm die Einschätzung der Kanzlerin missfiel, dassdort Migranten gejagt wurden, er aber über Ausländergewalt sprechenwollte, wie auch die AfD - die sich auf ihn beruft. Man kann nochsimpler fragen: Wenn es so ist, wie Seehofer sagt, dass die AfD einestaatszersetzende Partei ist, die sich gegen diesen Staat stellt,wäre es dann nicht besser, der Verfassungsschutzchef läge mit seinerBewertung rechtsradikaler Aktivitäten näher bei der Regierungschefinals bei dieser AfD?Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell