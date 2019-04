Frankfurter Rundschau: Von wegen China

Frankfurt (ots) - Klar ist nur, dass eine Hackerbande namens"Winnti" seit über zehn Jahren ihr Unwesen treibt. Der Angriff aufden Dax-Konzern Thyssen-Krupp 2016 soll ebenso auf ihr Konto gehenwie diverse Cyberattacken auf deutscher Unternehmen aus dem Chemie-,Maschinen- und Anlagenbau - und jetzt auf den Pharma-Riesen Bayer.Doch spätestens dann wird es nebulös. "Winnti", eine seinerzeit vonKaspersky Lab enttarnte, hochprofessionelle Gruppe von Hackern, sollvon Südostasien aus operieren. Vermutlich hat sie ihren Ursprung inChina. Aber was beweist das schon? Jede Firma muss jederzeit miteinem Cyberangriff rechnen und sich ausreichend davor schützen -koste es, was es wolle. Das allerdings passiert viel zu selten. Weraber seinen wertvollsten Rohstoff - Patente, Ideen, Baupläne - nichtausreichend vor fremden Blicken schützt, wird schon in Kürzebedeutungslos werden.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell