Frankfurter Rundschau: Vernichtende Kritik

Frankfurt (ots) - Endlich mal eine klare Ansage von ganz oben:Deutschland braucht eine echte Verkehrswende, um die Luft in denStädten sauberzumachen. Das fordern die führenden Experten derNationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina. Die Kanzlerinhöchstselbst hatte die Wissenschaftler darum gebeten. Eigentlichzwar, um den Dieselabgas-Streit zu klären, bei dem ihrVerkehrsminister Scheuer sich auf die "Expertise" von 107Lungenärzten mit Rechenschwäche stützt. Doch heraus kam dabei einevernichtende Kritik der Verkehrs- und Luftreinhalte-Politik derletzten zehn Jahre. Dass kleinräumige Diesel-Fahrverbote wenig bisnichts bringen, sagen die Forscher auch. Es handelt sich umAlibimaßnahmen in Städten, die sich jahrelang nicht um dieStickoxidgrenzwerte gekümmert hatten und dann durch Gerichte unterDruck kamen. Der Irrwitz so mancher Regelung liegt auf der Hand -gut, wenn bessere Lösungen gefunden werden. Doch dass Stickoxidegesund sind, haben die Experten nicht gesagt. Im Gegenteil.