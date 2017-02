Frankfurter Rundschau: Verkaufte Humanität

Frankfurt (ots) - Den ersten politischen Reaktionen auf YücelsÜberstellung in die Untersuchungshaft war eine gewisse Hilflosigkeitanzumerken. Sowohl Kanzlerin Angela Merkel als auch Sigmar Gabriel,ihr Außenminister, zeigten sich "enttäuscht" und verteidigten mitdeutlichen Worten die Meinungsfreiheit. "Wir haben allen Grund, dasmit der Türkei in großer Deutlichkeit zur Sprache zu bringen", teilteGabriel mit. Recht hat er. Aber was dann? Sanktionen? Abbruch derEU-Beitrittsgespräche? Einreiseverbote für türkische Politiker, diefür die Diktatur werben wollen? Es gibt gute Gründe, die Härte derReaktionen mit zusätzlichen Schäden abzuwägen, die sie imdeutsch-türkischen Verhältnis anrichten könnten. Aber es gibt keinenGrund, selbst dafür zu sorgen, dass man sich schon mit verbalenErmahnungen lächerlich macht. Oder zumindest unglaubwürdig. Genau dasaber tut Deutschland mit großen Teilen der eigenen Politik.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell