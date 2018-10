Frankfurter Rundschau: Verbote reichen nicht

Frankfurt (ots) - Kann Europa die Katastrophe mit dem Verbot vonPlastik-Wattestäbchen verhindern? Nein. Selbst wenn in der EU dieRestriktionen konsequent durchgesetzt werden, wird dadurch diePlastikbelastung der Weltmeere bestenfalls ein bisschen wenigerschnell zunehmen. Warum? Weil die Hauptursache für die Vermüllung derMeere nicht in Europa liegt. 90 Prozent des gefährlichen Abfallsgelangen durch acht große Flusssysteme in Asien und zwei in Afrika indie Meere. Namen wie Mekong (Vietnam), Ganges (Indien), Nil (Ägypten)oder Jangtse (China) sind darunter. Sie befinden sich inSchwellenländern, deren Volkswirtschaften und Bevölkerungen schnellwachsen. Millionen Menschen leben an diesen Flüssen. DieAbfallentsorgungssysteme sind gelinde formuliert unterentwickelt undörtliche Administrationen überfordert. Dort muss man ansetzen. Dabeikann die EU helfen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell