Frankfurter Rundschau: Ein Verbot ist keine Lösung

Frankfurt (ots) - Dass Mädchen gezwungen werden, mit einemKopftuch in die Schule zu gehen, kann niemand gutheißen. Das tun auchdie meisten Muslime nicht. Kinder sollen entscheiden können, ob undwie sie sich zu einer Religion bekennen. Die Frage ist also nicht, obwir den Kindern diese Freiheit zugestehen, sondern ob einKopftuchverbot an Grundschulen der richtige Weg ist, siesicherzustellen. Genau hier wird es knifflig. Und zwar nicht nur,weil es im Einzelfall kaum möglich ist, die Grenze zwischenelterlicher Unterdrückung und frei gewähltem religiösem Bekenntnis zuziehen. Viel schwerer wiegt das Argument, dass ein Verbot eher zurDiskriminierung der Mädchen und ihrer Familien beiträgt, als sieaufzuheben. Dass es Menschen ins gesellschaftliche Abseits drängt,die durch Programme an Schulen, durch Argumente zu überzeugen wären.Leicht wird das nicht. Und Misserfolge auszuhalten, fällt angesichtsverhüllter Siebenjähriger schwer. Doch die einfache Lösung, die einVerbot verspricht, gibt es nicht.