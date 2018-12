Frankfurter Rundschau: Unwürdiges Gezerre

Frankfurt (ots) - Warum fällt Politikerinnen und Politikern dasThema Bildung so schwer? Alle sagen immer wieder, Schulen und Kitasmüssen besser ausgestattet werden, Betreuerinnen und Betreuer besserentlohnt werden. Wenn es dann aber an die Arbeit geht, dann verhakensie sich im Detail. Beim Kita-Gesetz beispielsweise streiten sichBund und Länder über die Dauer der Finanzierung. Hat man imFamilienministerium nicht gewusst, dass es nicht reichen wird, Geldnur bis 2022 überweisen zu wollen? Und wenn es ein Fehler war, warumwird er nicht geräuschlos beseitigt? Ähnliches ist beim DigitalpaktSchule zu beobachten. Erst auf der Zielgeraden ist einigenBundesländern aufgefallen, dass der Föderalismus bedroht ist, wennder Bund nicht nur zahlt, sondern auch noch mitreden will. Hätte mandas nicht früher klären können? Kinder, Eltern und Betreuer könnenauf so ein unwürdiges Gezerre verzichten. Sie wollen einfach, dass esgenügend Kitaplätze gibt oder möchten genügend Computer. Ist das zuviel verlangt?Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell