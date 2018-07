Frankfurter Rundschau: Unglaubwürdig

Frankfurt (ots) - Es war ihre letzte Chance: Beate Zschäpe hat imNSU-Prozess noch einmal kurz selbst das Wort ergriffen. Das ist dasRecht einer Angeklagten - genau wie es ihr gutes Recht war, zuschweigen und sich nicht selbst zu belasten. Wer aber beides selektivin Anspruch nimmt, wie es in die Strategie passt, ist nichtglaubwürdig. Erneut hat Zschäpe behauptet, von den Morden nichtsgewusst zu haben und die Angehörigen, um Entschuldigung gebeten. Wersoll das ernst nehmen, wenn sie sich im Prozess zugleich weigerte,die vielen Fragen der Anwälte der Familien zu beantworten? AuchZschäpes angebliche Loslösung von der rassistischen Ideologie des NSUbleibt ein Lippenbekenntnis. An jeden noch so unbedeutendenAussteiger aus der Neonaziszene wird zurecht der Anspruch gestellt,dass ein solcher Bruch unumkehrbar sein muss. Das heißt: KeinAusstieg ohne Auspacken.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell