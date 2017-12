Frankfurter Rundschau: Unbesiegter Terror

Frankfurt (ots) - Eine Bombe, 14 Verletzte, Sankt Petersburg istglimpflich davongekommen. Wladimir Putin aber erklärte den Anschlagzum Terrorakt. Das ist in Russland nicht selbstverständlich. Sostreiten die Behörden ab, der Absturz einer Armee-Tupolew im Dezembervergangenen Jahres bei Sotschi mit 92 Todesopfern könnte Folge einesAttentats gewesen sein. Die Staatsmedien berichteten auch nicht überdas Blutbad, das ein Messerstecher im sibirischen Surgut anrichtete,wo er einen Menschen tötete und sieben verletzte. Obwohl ein Videoauftauchte, in dem der Täter sich zum "IS" bekannte. Russland hatnach eigenen Angaben in Syrien die Dschihadisten des IS vernichtet.Und die vaterländischen Sicherheitsorgane bekämpfen Terrorerfolgreicher als westliche Dienste. Die Explosion von Petersburgsollte Moskau eine Warnung sein: Die militärische Niederlage des ISim Nahen Osten bedeutet keineswegs mehr Sicherheit zuhause.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell