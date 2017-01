Frankfurter Rundschau: Übereilig, aber richtig

Frankfurt (ots) - Das Genörgel ist groß. Mit am lautesten jammerndie Deutschen über die Erweiterung der Fußball-Weltmeisterschaft von32 auf 48 Teilnehmer. Aber wer am lautesten schimpft, muss noch langenicht recht haben. Die Fifa hat in ihrer wenig ruhmreichen Geschichteeine Menge verbockt, in diesem Fall jedoch ist die Kritik amWeltverband selbstsüchtig und scheinheilig. Es ist Job der Fifa, imzunehmend globalisierteren Fußball die Interessen der Schwächeren zuwahren. Das hat sie mit ihrer übereilig herbeigeführten Entscheidunggetan. Die Bestrebungen der Bundesliga, ihre Besten der Weltvorzuführen, wird dabei gar unterstützt. Der Modus führt zudemschneller in die K.o.-Runde und wie gehabt binnen sechs Partien insFinale. Kein Grund zu jammern also. Weder über mehr Langeweile nochüber physische Ausbeutung der Starspieler.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell