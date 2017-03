Frankfurter Rundschau: USA müssen aufklären

Frankfurt (ots) - Der US-Geheimdienst CIA und die US-Regierungkönnen nicht dauerhaft zu den Wikileaks-Enthüllungen schweigen. Esliegt sogar in ihrem Interesse, die Affäre aufzuklären. Schließlichsollen sie die Sicherheit in den USA erhöhen. Die veröffentlichtenInformationen verunsichern aber viele und nährenVerschwörungstheorien, wonach beispielsweise die CIA-Agenten diejüngste US-Wahl beeinflusst haben sollen. Zugleich legen die Datennahe, dass die CIA auch US-Bürger ausspioniert haben könnte. Daswürde gegen US-Recht verstoßen. Diese und andere Spekulationen könnennur die CIA oder eben die US-Regierung beenden, indem sie sagen, wasstimmt und was nicht. Ansonsten wird das Misstrauen wachsen unddadurch das gesellschaftliche Klima weiter vergiftet.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell