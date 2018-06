Frankfurter Rundschau: Trumps Werk

Frankfurt (ots) - Die EU kann nicht verhindern, dass in der Äravon Donald Trump die Weltwirtschaftsordnung in rivalisierende Blöckezerfällt. Gemeinsamkeiten in einer globalisierten Wirtschaft - daswar gestern. Gerade für Deutschland sind das keine erfreulichenAussichten. Es geht jetzt aber nur noch darum, den Schadeneinzugrenzen. Die EU muss ihre Interessen durch eigene, bilateraleAbkommen wie mit Japan, Südkorea oder den lateinamerikanischenLändern und durch Kooperation mit China, Indien und anderenSchwellenländern sichern. Das ist die eigentliche Aufgabe undwichtiger als fruchtlose Taktikdebatten über Härte oderNachgiebigkeit.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell