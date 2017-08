Frankfurter Rundschau: Trumps Schlachtrufe

Frankfurt (ots) - Mit jedem dieser Schlachtrufe zieht Trump roteLinien und setzt sich unter Zugzwang. Sollte Kim Jong-un auf dieselbstmörderische Idee kommen, die USA mit militärischen Nadelstichenreizen zu wollen, muss Trump nach seiner eigenen Logik fastzwangsläufig mit militärischen Mitteln antworten. Alles andere machteihn in seiner eigenen Anhängerschaft unglaubwürdig, und nur die zähltfür Trump. Theoretisch könnte er natürlich anders handeln. So wiesein Vorgänger vor ein paar Jahren. Obama drohte dem syrischenMachthaber Baschar al-Assad mit einem Militärschlag, verzichtete dannaber nach einigem Nachdenken darauf und ließ sich von den eigenenLeuten in Grund und Boden kritisieren. Obama hatte Größe. Trump hatsie nicht. Man wünschte sich in diesen gefährlichen Zeiten einen Mannvon Format im Weißen Haus. Stattdessen sitzt da jemand, dergefährlich vor sich hinplappert.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell