Frankfurter Rundschau: Trumps Rassismus

Frankfurt (ots) - Trump ist ein skrupelloser Brandstifter. Er weißgenau, wie er mit Angst und Hass seine überwiegend weiße Basis in derUnter- und Mittelschicht bei Laune halten kann. Genau darum geht esihm nun im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Herbst kommendenJahres. Und wohl auch darum, die Macht der Bilder von in Käfigeneingesperrten Migranten an der mexikanischen Grenze zu brechen, diezumindest Teile der amerikanischen Gesellschaft zunehmend irritieren.Das gute, weiße Amerika auf der einen Seite, die angeblichvaterlandslosen Gesellen und Kriminellen auf der anderen - sobefeuert er niedrigste Instinkte. Erschreckend ist, dass sich dieeinst stolze republikanische Partei diesem Demokratieverächterwiderstandslos ergibt. In der Vergangenheit hatten sich bei minderschweren Ausfällen zumindest einzelne Senatoren distanziert. Dochinzwischen schämt sich offenbar niemand mehr.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell