Frankfurter Rundschau: Trumps Austritt

Frankfurt (ots) - Donald Trump hat seine Ankündigung wahr gemacht: Die USA habenden Antrag auf Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen gestellt. Das ist einTiefschlag für die Klimadiplomaten, den Klimawandel doch noch irgendwie in denGriff zu bekommen. Das Abkommen, das 2015 unter großen Mühen und sechs Jahreverzögert nach dem Flop des Klimagipfels von Kopenhagen zustande kam, ist ohnedie USA, nach China zweitgrößte CO2-Einheizer weltweit, weniger wert. Zum Glückhat der US-Präsident bisher keine Nachahmer gefunden, nicht einmal der"Tropen-Trump" aus Brasilien, Jair Bolsonaro, der den Amazonas-Regenwald zumAbbrennen freigegeben hat, wagte diesen Affront gegen die Weltgemeinschaft.Hinzu kommt, dass Trump nicht für die USA steht. "We are still in" nennt sichdie Bewegung, hinter der eine Reihe US-Bundesstaaten, Städte und Firmen stehen.Sie wird sogar mit einer eigenen Delegation zur nächsten Weltklimakonferenz nachMadrid kommen.