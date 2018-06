Frankfurter Rundschau: Tragödie und Recht

Frankfurt (ots) - Es wird im konkreten Fall zu prüfen sein, obhier Fehler passiert sind, die die schreckliche Tat begünstigt haben.Es wird zum Beispiel darüber zu reden sein, warum es zwei Jahre nacheinem Ablehnungsbescheid noch kein Gerichtsurteil gibt. Vielleichtliegt es ja an den chaotischen Zuständen im Bundesamt für Migrationund an der hoffnungslosen Überlastung unserer Verwaltungsgerichte,die daraus resultiert? Sollte das der Fall sein, wäre es höchste Zeitfür die Politik, den Rechtsstaat so auszustatten, dass erfunktioniert. Aber selbst wenn das geschähe, wären Tragödien nichtausgeschlossen: Fehler wird es bei der Anwendung des Rechts, beiBehörden und Gerichten immer wieder geben. Wer aber wie die AfD undihre Imitatoren im konservativen Lager Rechte einschränken oder -zumindest für Zugewanderte - am liebsten abschaffen will, legt dieHand an den Rechtsstaat insgesamt.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell