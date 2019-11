Frankfurter Rundschau: Das Tesla-Versprechen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Frankfurt (ots) - Dass man ein solches Projekt voranbringt, wo es nur geht,steht außer Frage. Und das dürfen deutsche Behörden und Wirtschaftsfördererdurchaus als Härtetest unter öffentlicher Beobachtung verstehen. Hier können siebeweisen, ob industrielle Großprojekte noch möglich sind. Das heißt aber nicht,dass man Musk und den hinter ihm stehenden Investoren ein hoch subventioniertesSorglospaket schnüren sollte. Sie verstehen sich nicht umsonst alsRisikoinvestoren - sie sollen ihr Tesla-Risiko auch selbst tragen. Zum Glückgibt es klare Regeln für Unternehmenshilfen, die den Wohltaten Grenzen setzen.Tesla, aber auch dem Rest der Branche, ist am besten geholfen, wenn sichE-Mobilität durchsetzt. Dafür ist Musks bejubelter Auftritt, so kurz undoberflächlich er auch war, von entscheidender Bedeutung. Denn wenn der aktuellgrößte E-Auto-Hersteller der Welt Milliarden in Europa investieren will, ist dasein Signal an alle, die noch zögern: Konkurrenten, Politiker, Kunden.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell