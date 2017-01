Frankfurter Rundschau: Taubers Hilfe für die FDP

Frankfurt (ots) - Taubers Einlassung war auch irritierendangesichts des Schwurs, dass die Liberalen derLieblings-Koalitionspartner der FDP seien. Dass der obersteCDU-Wahlkämpfer sich noch mit dem Kleidungsstil Lindners und demAfD-Vize Alexander Gauland befasste, mag zwar amüsant wirken.Tatsächlich handelt es sich um eine besonders klägliche Kategorie derpolitischen Auseinandersetzung. Was will die CDU plakatieren?Durchgestrichene Tweedjacketts, bunte Merkel-Jacken? Was Taubergeschafft hat, ist etwas anderes, als er bezweckte: Er hat der FDPWahlkampfhilfe geleistet. Und der AfD gleich mit. Die entspannteReaktion Lindners und das Entsetzen der CDU-Wahlkämpfer sprechenBände.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell