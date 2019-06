Frankfurter Rundschau: Substanz der Demokratie bedroht

Frankfurt (ots) - Seit dem 2. Juni müssen sich alle Repräsentantendieses Staates fürchten, in erster Linie die schutzlosen auf denunteren Ebenen, dass ihr Leben in Gefahr sein kann, wenn sie sich fürFlüchtlinge einsetzen oder Rechtsextremisten die Stirn bieten. Siemüssen dann nicht mehr nur damit rechnen, dass ein Täter ein Messerzückt. Sie müssen damit rechnen, dass organisierte Rechtsextremistenplanmäßig eine Pistole herausholen und schießen. Diese Erkenntnissetzt sich seit der Mordnacht in den Köpfen Tausender Bürgermeisterund Stadträte fest. Sie trifft die Substanz der Demokratie. Es darfin einer Demokratie keinen Mut kosten, sich politisch zu engagieren.Doch längst kostet es Mut, nicht erst seit Lübckes Tod. Teilen derUnion fällt es verblüffend schwer, die Gefahr zur Kenntnis zu nehmen- selbst wenn es einen der ihren trifft.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell