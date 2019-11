Frankfurter Rundschau: Streit überwinden

Frankfurt (ots) - In Berichten über die Linkspartei wimmelt es von simplenGegenüberstellungen: hier die "Pragmatiker", dort die "Linken". SahraWagenknecht, deren Zeit als Fraktionsvorsitzende endete, ist nicht mehr soeinfach einzuordnen. Der Teil der Partei, den sie vertrat und vertritt, ziehtden Rückzug in eine nationale Sozialpolitik den internationalistischen Visioneneiner Katja Kipping vor, die für offene Grenzen und globaleGerechtigkeitspolitik wirbt. Hier findet sich der Kern des Konflikts, der dieLinkspartei an wirksamer Oppositionsarbeit hindert. Ob die Blockade durch dieneue Fraktionsspitze aufgelöst werden kann, ist fraglich. Dietmar Bartsch hatden Konflikt bisher eher verwaltet als ausgetragen. Seine neue Partnerin AmiraMohamed Ali wird zwar dem Wagenknecht-Lager zugerechnet. Aber ob sie sich damitbegnügt, mit Bartsch die zerstrittenen Strömungen nur abzubilden, oder ob siezur Brückenbauerin wird, steht in den Sternen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell